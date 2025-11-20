Полузащитник Адриен Рабьо, который перешел в Милан прошлым летом, близок к возвращению на поле после травмы. Во вторник француз провел полноценную тренировку с основной группой и теперь может выйти в ближайшем дерби против Интера. Хавбек отсутствовал почти месяц, и его потеря заметно сказалась на игре команды — за это время Милан смог добиться лишь двух побед и трех ничьих.

Рабьо стал одним из ключевых трансферов прошлого лета, заключив выгодный для клуба контракт. Его появление позволило Модричу сместиться глубже и выполнять роль плеймейкера, а вместе с Ардоном Яшари центр поля получил необходимый баланс.

После одиннадцати туров Милан делит третью строчку турнирной таблицы с Наполи, у обеих команд по 22 очка.

Ранее сообщалось, что Тьяго Силва может стать игроком Милана.