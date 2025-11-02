Милан не отказался от идеи подписать украинского форварда Ромы Артема Довбика, сообщает La Repubblica.

Сегодня "россонери" в рамках 10 тура Серии А примут Рому, имея возможность наблюдать за игрой Артема, который после травмы шотландца Эвана Фергюсона остается единственным номинальным форвардом.

В лагере Милана хотят вернуться к идее обмена Довбика на Сантьяго Хименеса, который в начале сезона не может найти свою игру.

Рома занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея по 21-му зачетному пункту с первым Наполи.

В воскресенье, 2 ноября, команду Джан Пьеро Гасперини ожидает выездная встреча с Миланом в 10-м туре.

Довбик в нынешнем сезоне провел 11 матчей за Рому, забив два гола и оформив ассист.

Тренер Довбика высказался о форме украинца перед игрой с Миланом.