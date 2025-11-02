Тренер Довбика высказался о форме украинца перед игрой с Миланом
Травма Фергюсона открывает Артему путь в основу
около 2 часов назад
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини оценил готовность форварда сборной Украины к матчу 10 тура Серии А против Милана. Его слова приводит Voce Giallorossa.
Довбик чувствует себя хорошо, он прогрессирует. Мы говорили об этом после матча и уже несколько недель назад. Если он чувствует себя хорошо физически, то и технически даёт больше. Гол прошлой ночью был красивым голом. Это может быть также гол, который откроет двери: у него были моменты с Интером, Фиорентиной и Лиллем. Когда начинаешь иметь моменты, то потом и забиваешь. Это хороший знак, - рассказал Гасперини.
Рома занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея по 21 зачетному пункту с первым Наполи.
В воскресенье, 2 ноября, команду Джан Пьеро Гасперини ожидает выездная встреча с Миланом в 10-м туре.
Довбик в нынешнем сезоне провел 11 матчей за Рому, забив два гола и оформив ассист.