Павел Василенко

Нападающий римской Ромы Эван Фергюсон выбыл из строя как минимум на несколько недель после травмы, полученной в первые минуты матча с Пармой (2:1).

Конкурент Фергюсона – украинский форвард Артем Довбик – вышел на замену на 73-й минуте и отличился в воротах Пармы через восемь минут.

У Фергюсона диагностировано растяжение правой лодыжки с разрывом связок. По предварительным данным, он выбыл из строя минимум на две недели. Об этом сообщает Football Italia.

Рома занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея по 21 очку с первым Наполи.

В воскресенье, 2 ноября, команду Джан Пьеро Гасперини ожидает выездная встреча с Миланом в 10-м туре.

Довбик в нынешнем сезоне провел 11 матчей за Рому, забив два гола и оформив ассист.