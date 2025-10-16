Милан не может рассчитывать на ключевого игрока в следующих нескольких матчах
Футболист попал в лазарет команды
Французский полузащитник Милана Адриен Рабьо пропустит 10 дней после травмы икры, полученной во время перерыва на матчи национальных сборных.
Таким образом, он пропустит поединки против Фиорентины и Пизы, сообщает AFP.
На прошлой неделе Рабьо забил гол в матче отбора чемпионата мира 2026 года, в котором Франция одержала победу над Азербайджаном со счётом 3:0.
На данный момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в шести матчах.
