Павел Василенко

Французский полузащитник Милана Адриен Рабьо пропустит 10 дней после травмы икры, полученной во время перерыва на матчи национальных сборных.

Таким образом, он пропустит поединки против Фиорентины и Пизы, сообщает AFP.

На прошлой неделе Рабьо забил гол в матче отбора чемпионата мира 2026 года, в котором Франция одержала победу над Азербайджаном со счётом 3:0.

На данный момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в шести матчах.