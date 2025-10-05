Ювентус и Милан сыграли матч Серии А с нереализованным пенальти.
Команды сильнейшего не выявили
В матче шестого тура Серии А Ювентус на своем стадионе принимал Милан. Поединок закончился вничью со счетом 0:0.
Милан имел шанс одержать победу, но на 53-й минуте Кристиан Пулишич не реализовал пенальти.
Отметим, что прервалась победная серия Милана из четырех матчей подряд, а Ювентус сыграл в третий раз подряд вничью.
На данный момент туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. Милан остался на третьей позиции с 13 баллами.
Серия А, 6-й тур
Ювентус – Милан – 0:0
