Павел Василенко

В матче шестого тура Серии А Ювентус на своем стадионе принимал Милан. Поединок закончился вничью со счетом 0:0.

Милан имел шанс одержать победу, но на 53-й минуте Кристиан Пулишич не реализовал пенальти.

Отметим, что прервалась победная серия Милана из четырех матчей подряд, а Ювентус сыграл в третий раз подряд вничью.

На данный момент туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. Милан остался на третьей позиции с 13 баллами.

Серия А, 6-й тур

Ювентус – Милан – 0:0