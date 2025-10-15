Вингер Милана и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение во время выступления за национальную команду.

Футболиста заменили на 31-й минуте товарищеского матча против Австралии (2:1). Главный тренер американской сборной Маурисио Почеттино после игры сообщил, что у Пулишича травма подколенного сухожилия.

«Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Завтра он вылетит в Италию, а мы оценим ситуацию сегодня вечером, но сейчас ничего не можем сказать».

В этом сезоне Пулишич провел за Милан 8 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Россонери занимают третье место в Серии А с 13 очками, отставая на два пункта от лидеров – Ромы и Наполи.

