Милан близок к завершению переговоров о продлении контракта с основным вратарём команды Майком Меньяном. По информации известного инсайдера Николо Скиры, 30-летний француз находится на пороге подписания нового соглашения. Руководство клуба уверено, что все формальности будут оформлены в ближайшие дни.

Согласно условиям нового контракта, годовая зарплата Меньяна вместе с бонусами составит примерно семь миллионов евро. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2030 или даже 2031 года, что фактически предполагает, что игрок может провести часть карьеры на пике в составе миланского клуба.

В этом сезоне Меньян демонстрирует стабильность, сыграв 22 матча во всех турнирах. За это время он пропустил лишь 18 мячей и сумел сохранить ворота в неприкосновенности в десяти поединках.

