Милан обыграл Фиорентину и вышел в лидеры Серии А
Хозяева одержали волевую победу
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
В воскресенье на «Сан-Сиро» футболисты Милана победили Фиорентину со счётом 2:1 в матче 7-го тура итальянской Серии А.
Россонери одержали победу благодаря португальцу Рафаэлю Леау, который оформил дубль, а за Фиорентину отличился Робин Госенс.
Победа Милана вывела их на вершину турнирной таблицы Серии А с 16 очками, тогда как Фиорентина осталась в зоне вылета – на 18-м месте, имея лишь три очка.
Серия А, 7-й тур
Милан – Фиорентина – 2:1
Голы: Леау, 63, 86 (пен) – Госенс, 55.
Поделиться