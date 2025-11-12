Украинский форвард Ромы Артем Довбик не перейдет в Милан в зимнее трансферное окно, сообщает Pianeta Milan.

По информации источника, планы россонери по приобретению 28-летнего нападателя римлян окончательно сорвались из-за травмы игрока, из-за которой он пропустит 4-6 недель.

Ранее Милан проявлял интерес к Довбику летом и рассчитывал вернуться к трансферу зимой. Однако учитывая, что украинец сможет выйти на поле только в конце декабря, маловероятно, что клуб рискнет подписывать игрока, который не будет в оптимальной форме.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.