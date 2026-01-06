Милан в восторге от первых дней в команде форварда сборной Германии
«Россонери» надеются на удачу
Ніклас Фюллькруг / Фото - ФК Милан
Спортивный директор Милана Игли Таре высказался о подписании нападающего сборной Германии Никласа Фюллькрюга, принадлежащего Вест Хэму. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Подписание Фюллькруга было своевременным. Нам не хватало игрока с таким профилем. После травмы Хименеса мы хорошо поработали, пригласив Никласа, который привносит много атлетизма, но также много настойчивости. Все впечатлены формой, которую он показал на тренировках. Он поможет нам достичь наших целей, - сказал Таре.
Новичок Милана получил порцию комплиментов после дебюта в Серии А.
