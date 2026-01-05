Нидерландский специалист Арне Слот покинет Ливерпуль в конце недели, сообщает Fichajes.

По данным источника, руководство клуба недовольно как результатами команды после летних трансферов на 500 миллионов евро, так и отсутствием чёткого игрового стиля.

Слот возглавил Ливерпуль летом 2024 года и сразу же выиграл с командой чемпионат Английской Премьер-лиги. Сейчас красные занимают четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка после 20 туров.

Ранее Слот дал характеристику ближайшему сопернику Ливерпуля.