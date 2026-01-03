Новичок Милана получил порцию комплиментов после дебюта в Серии А
Фюллькруг получил первые минуты против Кальяри
около 3 часов назад
Никлас Фюллькруг / Фото - ФК Милан
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри оценил дебют форварда сборной Германии Никласа Фюллькруга в матче 18 тураСерии А против Кальяри (1:0). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Фюлькруг мне понравился, он вышел с желанием и правильным настроем. Но я в нем не сомневался, он прибыл в Милан с большим энтузиазмом и желанием. В игре головой и удержании мяча он был очень полезен. Это не удивительно, он очень хороший, - рассказал Аллегри.
Обзор матча будет доступен на странице события Кальяри – Милан.