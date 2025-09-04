Павел Василенко

Согласно завещанию бразильского миллиардера, единственным наследником его огромного состояния является футбольная суперзвезда Неймар.

31-летний бизнесмен из Риу-Гранди-ду-Сул зарегистрировал свое завещание в нотариальной конторе, оставив все свои активы звездному форварду.

По данным F5, поразительное состояние оценивается в один миллиард долларов.

Наследство включает многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.

Завещание бездетного бизнесмена было заверено в июне 2025 года в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

В юридическом документе неназванный мужчина заявил, что он «действовал в здравом уме, без какого-либо принуждения или побуждения», и что решение было принято исключительно из-за его «идентификации с игроком».

Неймар, состояние которого оценивается в 6,2 млрд бразильских реалов (1,1 млрд долларов), считается одним из самых богатых спортсменов в мире.

В настоящее время завещание находится на рассмотрении в бразильском суде, чтобы «подтвердить желание игрока» официально назвать Неймара наследником.