В матче 20-го тура бразильской Серии А Сантос потерпел разгромное поражение от Васко да Гама со счётом 0:6. После первого тайма счёт был минимальным, но во второй половине хозяева пропустили пять мячей за 23 минуты. Дубль оформил Филиппе Коутиньо — это его первые голы в нынешнем сезоне.

33-летний Неймар отыграл всю встречу, получил жёлтую карточку и после финального свистка не сдержал эмоций — футболиста долго успокаивали партнёры.

– Мы были настолько ужасны. Это позор. Сегодня болельщики имеют полное право проклинать и ругать нас. Мне стыдно. Я никогда в жизни не чувствовал ничего подобного, – сказал Неймар в комментарии The Touchline.

Это поражение стало самым крупным в карьере бразильца — ранее он никогда не проигрывал даже с разницей в пять голов.

Руководство клуба мгновенно отреагировало на катастрофический результат и приняло решение уволить главного тренера Клебера Хавьера.

На данный момент Сантос занимает 15-е место в турнирной таблице с 21 очком, опережая именно Васко да Гама только на два балла.

Бразилия. Серия А. 20-й тур

Сантос – Васко да Гама 0:6 (Питон 18', Давид 52', Коутиньо 54', 62', Райан 60' п., Че Че 68')