Звездный нападающий Неймар получил повреждение во время тренировки в Сантосе. Клуб сообщил о травме Конфедерации футбола Бразилии, сообщает Globo.

Из-за этого бразильского форварда могут не вызвать на ближайшие матчи сборной против Чили и Боливии, которые запланированы на 4 и 9 сентября соответственно.

Напомним, что последний раз Неймар играл за национальную команду осенью 2023 года, когда получил травму крестообразных связок в матче с Уругваем.

Ранее, Сантос с Неймаром потерпел поражение от Васко да Гама со счетом 6:0.