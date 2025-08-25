Неймар получил травму на тренировке в Сантосе
Форвард рискует пропустить отборочные матчи ЧМ-2026
около 1 часа назад
Неймар / фото - Google
Звездный нападающий Неймар получил повреждение во время тренировки в Сантосе. Клуб сообщил о травме Конфедерации футбола Бразилии, сообщает Globo.
Из-за этого бразильского форварда могут не вызвать на ближайшие матчи сборной против Чили и Боливии, которые запланированы на 4 и 9 сентября соответственно.
Напомним, что последний раз Неймар играл за национальную команду осенью 2023 года, когда получил травму крестообразных связок в матче с Уругваем.
Ранее, Сантос с Неймаром потерпел поражение от Васко да Гама со счетом 6:0.
