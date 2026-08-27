Сергей Разумовский

ФК Ужгород, который приостановил выступления на профессиональном уровне в новом сезоне, может потребовать от части своих бывших футболистов компенсацию за подготовку. По крайней мере, об этом сообщает «Чемпіон». По данным источника, в некоторых случаях сумма превышает один миллион гривен.

Речь идет о игроках в возрасте до 23 лет, которые ранее выступали за закарпатскую команду. Чтобы продолжить карьеру в другом профессиональном клубе, футболистам необходимо получить отрывной лист от Ужгорода. В этом документе должно быть подтверждено отсутствие финансовых претензий со стороны клуба.

Как утверждает источник, руководство Ужгорода выдвинуло молодым футболистам требования о выплате компенсации за их подготовку. Выплатить эти средства должны либо новые клубы игроков, либо сами футболисты. Для отдельных представителей команды сумма компенсации может превышать один миллион гривен.

Тем временем зарплаты футболистов в Ужгороде, по данным источника, преимущественно составляли от восьми до пятнадцати тысяч гривен. Также в клубе были случаи задержки заработной платы на срок до трех месяцев. С некоторыми бывшими игроками Ужгород до сих пор не произвел полного расчета.

Как отмечается, такую модель завершения сотрудничества с футболистами президенту клуба Рудольфу Балажинцу предложил бывший спортивный директор Ужгорода Сергей Билан. Похожая ситуация, как отмечает издание, ранее возникла после прекращения выступлений на профессиональном уровне Минаем. В то время Балажинець и Билан также работали в закарпатском клубе.

Пока неизвестно, согласны ли футболисты с выдвинутыми требованиями и планируют ли они оспаривать их в соответствующих футбольных инстанциях. Также не сообщается, готовы ли потенциальные новые клубы взять на себя выплату компенсаций за переход игроков.

Ужгород основан в 2015 году. На профессиональном уровне команда выступала в 2019 – 2021 годах, а также в 2024 – 2026 гг. Наивысшим достижением клуба стало третье место во Второй лиге по итогам сезона-2020/21. В группе А команда финишировала второй, после чего получила возможность начать следующий сезон в Первой лиге.