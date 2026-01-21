Павел Василенко

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы внезапно оказалось под вопросом – и все из-за неожиданного заявления его агента. Представитель вратаря Энцо Райола утверждает, что итальянец готов вернуться на родину при первой же возможности, несмотря на то, что лишь четыре месяца назад присоединился к Манчестер Сити.

26-летний голкипер подписал с «горожанами» долгосрочный контракт до 30 июня 2030 года с опцией продления еще на сезон. Английский клуб заплатил за его трансфер около 30 миллионов евро, а сам Доннарумма получает не менее 13 миллионов фунтов в год – без учета бонусов. По меркам Серии А такая зарплата выглядит практически недосягаемой, что и делает слова Райолы особенно странными.

В интервью Rai агент подчеркнул, что вратарь чувствует себя комфортно в Манчестере, доволен проектом клуба и постепенно адаптируется к специфике Английской Премьер-лиги. Более того, Доннарумма якобы шутил, что пять или шесть лет в Англии могли бы стать для него настоящим приключением. Впрочем, Райола тут же добавил: если появится возможность возвращения в Италию, ее серьезно рассмотрят.

Напомним, что до переезда за границу Доннарумма шесть лет защищал цвета Милана, после чего в 2021 году перебрался в ПСЖ.