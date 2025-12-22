Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS представила ежегодный рейтинг лучших голкиперов планеты по итогам 2025 года. Первое место в списке занял итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Голкипер, который в летнее трансферное окно перешел из ПСЖ в Манчестер Сити, набрал 169 баллов и уверенно опередил конкурентов. Вторую позицию занял Тибо Куртуа из мадридского Реала, в активе которого 65 баллов. Тройку лучших замкнул вратарь Интера Янн Зоммер с результатом 59 баллов.

В первую десятку рейтинга также вошли Мануэль Нойер с 50 баллами, Давид Рая с 40, Алиссон с 24, Эмилиано Мартинес с 20, Роберт Санчес с 15, Джордан Пикфорд с 14 и Яссин Буну с 13 баллами.

Следует отметить, что по итогам предыдущего года IFFHS признала лучшим вратарем мира Эмилиано Мартинеса.

Также, колумбийский голкипер Рене Иги́та через 30 лет воссоздал свой знаменитый удар скорпиона.