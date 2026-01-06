Бывший защитник Ливерпуля и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился своим мнением о работе Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед после его увольнения с должности главного тренера команды.

Португальский специалист покинул клуб накануне, завершив период, который вызвал немало обсуждений не только из-за результатов на поле, но и из-за его публичных заявлений.