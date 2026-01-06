Каррагер: «Лучшей частью работы Аморима были его выступления на пресс-конференциях»
Легенда Ливерпуля прошелся по экс-наставнику Манчестер Юнайтед
10 минут назад
Бывший защитник Ливерпуля и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился своим мнением о работе Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед после его увольнения с должности главного тренера команды.
Португальский специалист покинул клуб накануне, завершив период, который вызвал немало обсуждений не только из-за результатов на поле, но и из-за его публичных заявлений.
Лучшей частью работы Рубена Аморима на самом деле были его выступления на пресс-конференциях, а не игра команды. Он стал настоящим открытием для Премьер-лиги с точки зрения интервью, пресс-конференций и резких высказываний. Его постоянно хотелось цитировать, для нас он был просто находкой. А заявление о худшей команде в истории Манчестер Юнайтед было вообще невероятным.
Я не мог поверить, что он такое сказал о своих игроках и своей команде. Иногда складывалось впечатление, что, говоря о Манчестер Юнайтед, он был почти таким же экспертом, как Гари Невилл.
В течение 14 месяцев он, наверное, носил титул лучшего эксперта по Манчестер Юнайтед, но проблема заключалась в том, что он был главным тренером, – передает слова Каррагера Sky Sports.