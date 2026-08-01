Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально подтвердил, что проект FIFA Forward Enterprise, который предусматривал продажу части коммерческих прав на турниры организации, в частности чемпионат мира, внешним инвесторам, не будет реализован.

По словам главы мирового футбола, главной целью инициативы было увеличение финансовой поддержки для национальных ассоциаций, прежде всего тех, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для развития футбола.

«Проект FIFA Forward Enterprise имел целью заложить основу для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов и развития футбола во всем мире, особенно в странах, где поддержка наиболее необходима. Кроме того, как мы заявляли с самого начала, этого можно было достичь только при поддержке большинства ассоциаций-членов ФИФА и после консультаций с Советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами», – заявил Инфантино в комментарии Sky Sport.

Тем не менее, после широкого обсуждения руководство ФИФА пришло к выводу, что предложенная модель вызвала слишком глубокие разногласия.

«Стало ясно, что проект создал такой раскол, что независимо от уровня поддержки он больше не соответствует своей первоначальной цели. Нашей целью всегда было и будет объединение и развитие. Именно поэтому это предложение не будет реализовано», – подчеркнул президент ФИФА.

Инфантино также сообщил, что в ближайшее время намерен провести консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти другие механизмы финансовой поддержки и развития мирового футбола.

«В ближайшие дни и недели я намерен объединить всех участников футбольного сообщества в духе сотрудничества и общих интересов, чтобы продолжить развитие футбола, особенно в странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», – подытожил он.

Отказ от проекта произошел на фоне жесткой критики со стороны европейских футбольных ассоциаций. Ранее УЕФА заявлял о готовности предпринять самые решительные шаги, включая бойкот чемпионата мира, если ФИФА продаст часть коммерческих прав частным инвесторам. Именно угроза масштабного конфликта между двумя ведущими футбольными организациями, вероятно, стала одним из ключевых факторов изменения позиции Инфантино.