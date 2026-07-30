Павел Василенко

На фоне противоречивого плана президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть турниров организации частным инвесторам через структуры, связанные с людьми из окружения Дональда Трампа, европейский футбольный союз уже ищет кандидата, способного бросить ему вызов на выборах в 2027 году.

По информации европейских СМИ, в УЕФА считают президента ПСЖ Насера Аль-Хелафи наиболее реальной альтернативой Инфантино. Именно катарского функционера называют одним из немногих, кто мог бы навязать борьбу действующему главе мирового футбола.

Впрочем, этот сценарий на данный момент выглядит маловероятным. Представитель Аль-Хелафи четко заявил, что президент ПСЖ не намерен баллотироваться.

«Нассер не имеет амбиций, намерений или интереса к этой должности в ФИФА. Он и впредь спокойно будет поддерживать все мировые и европейские футбольные институты», – подчеркнул представитель функционера.

Несмотря на критику со стороны Европы, позиции Инфантино остаются очень сильными. Президент ФИФА пользуется поддержкой большинства национальных ассоциаций, особенно в Африке, Азии и Южной Америке, где его политика по увеличению финансирования федераций получила положительные отзывы.

Именно поэтому даже полная консолидация всех 55 членов УЕФА вряд ли станет решающей. В состав ФИФА входит 211 национальных ассоциаций, и поддержки европейских федераций недостаточно, чтобы изменить баланс сил на будущих выборах президента организации в марте 2027 года.