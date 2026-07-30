Павел Василенко

Европейский футбол может оказаться на пороге беспрецедентного конфликта с ФИФА. Члены УЕФА пригрозили бойкотом международных турниров, если президент организации Джанни Инфантино не откажется от плана продажи доли коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Об этом сообщает The Times.

Соответствующее решение было обсуждено на экстренной виртуальной встрече с участием представителей всех 55 национальных ассоциаций УЕФА под председательством Александра Чеферина. В Европе уверены, что предложенная модель представляет угрозу будущему международного футбола, а саму инициативу называют попыткой коммерциализировать главный турнир планеты.

По данным издания, Инфантино установил крайний срок до 19 сентября, до которого все 211 национальных федераций должны определиться со своей позицией. Если же европейские сборные откажутся от участия в турнирах ФИФА, реализация проекта фактически потеряет смысл, так как инвесторы вряд ли будут вкладывать средства в соревнования без большинства сильнейших команд мира.

План президента ФИФА уже вызвал негативную реакцию и за пределами Европы. Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман в письме к членам АФК выразил обеспокоенность из-за отсутствия консультаций с континентальными конфедерациями и заявил, что подобная инициатива подрывает принципы солидарности, сотрудничества и прозрачности. Критически к предложению отнеслись и в КОНКАКАФ.

Согласно предложению ФИФА, в случае одобрения реформы федерации получат финансовый пакет в размере 8,7 миллиарда евро, что предполагает около 35 миллионов евро для каждой ассоциации. Если же план будет отклонён, ФИФА оставит действующую программу развития с общим бюджетом 2,35 миллиарда евро.

В ответ УЕФА заявил, что футбол не должен превращаться в инструмент обогащения отдельных лиц или частных структур. В европейской организации подчеркнули, что развитие игры должно происходить в интересах национальных ассоциаций, клубов, лиг, футболистов и болельщиков, а не внешних инвесторов.

Дополнительного резонанса ситуации добавляет информация, что после завершения президентского срока Инфантино может возглавить новую структуру FIFA Forward Enterprise, которая будет управлять коммерческими активами организации. По данным британских СМИ, вознаграждение на этой должности потенциально может составить более 55 миллионов евро в год. В то же время критики проекта подчеркивают, что ФИФА уже имеет финансовые резервы объемом около 3,5 миллиарда долларов, которые позволяют поддерживать национальные федерации без привлечения частного капитала.