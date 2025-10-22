Павел Василенко

В большинстве европейских клубов существует давняя традиция: новички перед началом сезона должны пройти «инаугурацию» – залезть на стол в раздевалке и спеть песню перед всей командой.

Но легендарный Лука Модрич, который этим летом присоединился к Милану как свободный агент из Реала, решил, что пение – не его стиль.

Об этом рассказал нападающий Милана Сантьяго Хименес. По его словам, хорват не захотел исполнять песню перед партнерами, но нашел другой, очень щедрый способ «откупиться».

«Модрич не захотел петь перед всеми, когда прибыл в команду, но вместо этого он подарил каждому из нас новый iPhone», – признался Хименес.

Так что теперь у всех игроков россонери – новенькие телефоны, а у Модрича – очередной плюс к уважению в команде.