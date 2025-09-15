Модрич своим дебютным голом принес победу Милану над Болоньей.
Звездный новичок накануне отпраздновал юбилей
около 3 часов назад
Лука Модрич / Фото - Sempre Milan
Милан в рамках 3 тура Серии А встречался с Болоньей. Встреча на Сан-Сиро завершилась со счетом 1:0.
Интрига в противостоянии держалась час игрового времени, пока гол Модрича не снял вопрос о победителе.
Кстати, 40-летний ветеран оформил свой дебютный гол в составе «россонери».
Единственного гола суперветерана хватило Милану для достижения трех зачетных баллов, однако не обошлось без удаления Массимилиано Аллегри, который был удален за чрезмерные эмоции с тренерской скамейки хозяев.
Серия А. 3 тур
Милан - Болонья 1:0
Гол: Модрич, 61
Поделиться