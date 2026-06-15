Сергей Разумовский

Удинезе официально подтвердил полноценный переход полузащитника Николо Дзаньоло, права на которого принадлежали Галатасараю. Итальянский клуб воспользовался опцией выкупа контракта 26-летнего футболиста после его арендного периода в составе фриульцев.

В прошлом сезоне Дзаньоло выступал за Удинезе на правах аренды и, очевидно, убедил руководство клуба в целесообразности полноценного трансфера. После активации опции выкупа стороны подписали контракт, рассчитанный на три года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма перехода составила 5 миллионов евро. При этом Галатасарай сохранил за собой право на 50% от суммы будущей продажи итальянского хавбека. Такое условие может позволить турецкому клубу дополнительно заработать, если Дзаньоло в дальнейшем сменит команду за большие деньги.

Интересно, что нынешняя трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, существенно выше суммы, которую заплатил Удинезе. Авторитетный ресурс оценивает Дзаньоло в 15 миллионов евро, то есть в три раза дороже суммы выкупа. В то же время пиковая оценочная стоимость игрока была зафиксирована в 2020 году, когда он выступал за Рому. Тогда его оценивали в 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дзаньоло провел 38 матчей во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и восемь результативных передач. Галатасарай владел правами на Дзаньоло с февраля 2023 года. Тогда турецкий клуб приобрел его у Ромы за 15 миллионов евро. Однако закрепиться в стамбульской команде итальянцу надолго не удалось. За время пребывания на контракте с Галатасараем он четыре раза отправлялся в аренду.

Сначала Дзаньоло играл за Астон Виллу, после чего возвращался в Италию и выступал за Аталанту, Фиорентину и Удинезе. Именно фриульский клуб в итоге решил выкупить контракт хавбека и сделать его полноценной частью команды.

Таким образом, Дзаньоло продолжит карьеру в Серии А, где ранее уже выступал за несколько клубов. Для Удинезе этот трансфер стал возможностью подписать опытного атакующего полузащитника за относительно небольшую сумму, учитывая его нынешнюю рыночную оценку и предыдущий статус одного из самых перспективных итальянских футболистов.

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