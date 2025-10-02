Главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе рассказал, как возникла идея попробовать украинского нападающего Артема Степанова на новой позиции. Его слова приводит Club Fokus.

Мы просто попробовали это на тренировке и увидели, что с этого фланга он хорошо бьет по воротам.

Мы хотели придерживаться игрового плана Герты, поэтому, как и в матче против Бохума, поставили его на левый фланг, потому что там он себя очень хорошо проявил.

В этом матче он несколько раз сумел проявить себя и даже нанес несколько ударов по воротам. Но в некоторых ситуациях он слишком углублялся в раздумья и одновременно действовал упорно, как будто хотел пробить стену головой. Это, конечно, давало Герте возможности для контратак.

Он может играть на фланге, под нападающим или как единственный форвард, - сказал Клозе.