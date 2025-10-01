Известный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал перспективы игроков молодежной сборной Украины U-20 и указал на тех, кто, по его мнению, имеет реальный шанс стать основой главной команды.

«Если у Геннадия не будет серьёзных травм, то у него очень хорошие перспективы. Синчук сейчас выглядит не хуже Коноплянки, Ярмоленко или Цыганкова в свои годы. Где-то Синчук даже похож на Цыганкова, оба игрока довольно легкие, быстрые, креативные. Отмечу Дегтяра, который заменил Вернаттуса. Кирилл – это очень большой талант. Он уже два года играет во взрослый футбол, а ему всего 17! Если Дегтярь избежит серьёзных травм, то его будущее точно будет связано с национальной сборной Украины», — сказал Федорчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, сборная Украины U-20 участвует в чемпионате мира в Чили. В пятницу, 3 октября, в 23:00 по киевскому времени сине-желтые сыграют в третьем туре группового раунда против Парагвая. Для выхода в плей-офф команде Дмитрия Михайленко достаточно сыграть вничью. Ничья также устраивает и Парагвай.