Павел Василенко

Неуверенные результаты Монако в начале сезона 2025/26 могут привести к смене главного тренера. По данным L'Équipe, австриец Ади Хюттер оказался под угрозой увольнения, а среди потенциальных преемников клуб рассматривает Эдина Терзича, который в прошлом году вывел дортмундскую Боруссию в финал Лиги чемпионов.

Несмотря на недавнюю яркую ничью с Манчестер Сити (2:2), общая форма команды разочаровывает. В Лиге чемпионов Монако потерпел сокрушительное поражение от Брюгге (1:4), а в чемпионате Франции ограничился ничьей с Ниццей (2:2) и поражением от Лорьяна (1:3).

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба уже начало поиск нового наставника. Вероятно, решение об отставке Хюттера может быть принято во время октябрьской международной паузы.

Французское издание L'Équipe подтверждает, что главным кандидатом на должность является Терзич, который после финала Лиги чемпионов 2024 года покинул Боруссию и с тех пор находится без работы. Теперь он может вернуться к тренерскому ремеслу – на этот раз в одной из самых амбициозных команд Лиги 1.