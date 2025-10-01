Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Монако и Манчестер Сити завершился результативной ничьей — 2:2. Поединок состоялся 1 октября на стадионе Луи II в Монако.

Манкунианцы открыли счет уже на 15-й минуте благодаря точному удару Эрлинга Холанда. Однако хозяева быстро ответили — Джордан Тезе сравнял счет на 18-й минуте. Перед перерывом Холанд оформил дубль и снова вывел английский клуб вперед. В компенсированное ко второму тайму время Эрик Дайер реализовал пенальти, установив финальный счет 2:2.

После этой встречи Монако с одним очком остается в нижней части таблицы, тогда как Манчестер Сити с четырьмя очками находится в верхней группе.

В следующем туре Монако 22 октября примет Тоттенхэм, а Манчестер Сити днем ранее сыграет на выезде против Вильярреала.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Монако – Манчестер Сити 2:2 (Тезе 18, Дайер 90 пен – Холанд 15, 44)