Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своей команды в матче против Монако во втором туре Лиги чемпионов. Английский клуб вел в счете, однако пропустил решающий мяч на 90-й минуте.

— Матч был неплохим. Мы приняли ряд решений и создали много моментов. К сожалению, в концовке неправильно отреагировали на спорный штрафной — назначили пенальти, потому что сначала мяч задел Нико, хотя и непреднамеренно. У нас одно очко, и мы это принимаем. Не могу сказать точно, был ли это пенальти, но арбитр его назначил. На этом всё, — сказал Гвардиола в комментарии для BBC.

После этой игры Монако с одним очком остается в нижней части таблицы, тогда как Манчестер Сити с четырьмя очками занимает место в верхней части турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Второй тур группового этапа

Монако – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Холанд, 15 (0:1), Тезе, 18 (1:1), Холанд, 44 (1:2), Дайер, 90 пен (2:2)