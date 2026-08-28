Павел Василенко

Испанский форвард Альваро Мората перешел в Леванте в аренду из Комо, играющего во втором дивизионе Испании, сообщает Marca. Игрок, которому осенью исполнится 34 года, уже подписал годичный контракт с клубом.

Игрок, который в прошлом сезоне сменил Турцию на Италию, хотел вернуться в Испанию, чтобы жить в Мадриде, и это было ключевым моментом сделки.

В сезоне 2025/26 Мората провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в шесть миллионов евро.