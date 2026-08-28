Павел Василенко

Главный тренер Жироны Кике Альварес прокомментировал ситуацию с украинским нападающим Владиславом Ванатом, который удалил из социальных сетей все упоминания о каталонском клубе и, по данным СМИ, хочет покинуть команду.

«Удалил фото из соцсетей? Не слежу за этим. Ванат в порядке. Есть шанс, что Владислав завтра выйдет на поле и поможет нам», – сказал Альварес для AS.

Матч Жирона – Лас-Пальмас пройдет в субботу, 29 августа.

Ванат перешел в Жирону из киевского Динамо. За время выступлений за испанский клуб 24-летний нападающий провел двадцать девять матчей, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает нападающего Жироны и национальной сборной Украины в 15 миллионов евро. Контракт нападающий с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.