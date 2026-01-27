Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался о новом тренере Реала Альваро Арбелоа, с которым ранее работал в Мадриде. Его слова приводит A Bola.

Арбелоа - один из моих любимцев как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения личной симпатии. Альваро был одним из лучших людей, которые когда-либо играли за Реал. Он был последним, на кого можно было оказать давление.

Я просто надеюсь, что у него все получится и что у него будет фантастическая карьера. Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему успеха, кроме завтрашнего дня (смеется), после этого он всегда может побеждать.

Быть тренером очень сложно, главным образом потому, что всегда найдется кто-то, кто считает, что знает больше тебя. Альваро, который только начинает карьеру, нужно по-настоящему любить эту работу, - сказал Моуринью.