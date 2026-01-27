Моуриньо: «Арбелоа может тренировать любую команду в мире»
Учитель сыграет против ученика
около 3 часов назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался о новом тренере Реала Альваро Арбелоа, с которым ранее работал в Мадриде. Его слова приводит A Bola.
Арбелоа - один из моих любимцев как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения личной симпатии. Альваро был одним из лучших людей, которые когда-либо играли за Реал. Он был последним, на кого можно было оказать давление.
Я просто надеюсь, что у него все получится и что у него будет фантастическая карьера. Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему успеха, кроме завтрашнего дня (смеется), после этого он всегда может побеждать.
Быть тренером очень сложно, главным образом потому, что всегда найдется кто-то, кто считает, что знает больше тебя. Альваро, который только начинает карьеру, нужно по-настоящему любить эту работу, - сказал Моуринью.
28 января Бенфика будет завершать групповой турнир ЛЧ матчем против Реала, в котором команде Анатолия Трубина и Георгия Судакова нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф.