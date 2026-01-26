Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью в интервью клубной пресс-службе после уверенной победы над Эштрелой Амадора со счетом 4:0 в 19 туре чемпионата Португалии вновь отметил 23-летнего украинского полузащитника Георгия Судакова.

Наставник рассказал, как изменилась игра команды после перерыва, что позволило забить три гола и окончательно закрепить победу. Судаков вновь проявил активность и был заметен на поле.

«Я думаю, что с того момента, как мы начали собирать больше игроков в центре, им стало трудно, потому что в начале Престианни был очень открыт, Сидни тоже, Энцо гораздо более позиционен, чем Баррейро, и практически только Судаков играл в этой зоне.

Потом, когда Баррейро оказался на поле, он начал играть вертикально с Аурснесом, и в этой зоне стали действовать Престианни, Сидни, Судаков, и я думаю, именно оттуда и пошла наша лавина атак во втором тайме».