Сергей Разумовский

Бразильский нападающий Эндрик не будет менять клуб в ближайшее трансферное окно. По информации The Athletic, 20-летний футболист останется в составе Реала на сезон 2026/27 и не отправится в аренду.

Несмотря на заинтересованность со стороны нескольких европейских клубов, стороны совместно решили предоставить бразильцу еще один шанс закрепиться в мадридской команде. Эндрик, руководство Реала и главный тренер Жозе Моуринью согласились, что следующий сезон футболист проведет в составе сливочных.

Ожидается, что нападающий будет бороться за место в основе и стараться убедить тренерский штаб в своей готовности регулярно выступать на самом высоком уровне. Среди клубов, заинтересованных в Эндрике, назывались Астон Вилла и представители других европейских чемпионатов.

Одной из причин решения оставить бразильца в Мадриде является возможность использовать его на правом фланге атаки. В новом сезоне Эндрик может получить больше игрового времени на этой позиции, так как Моуринью не рассматривает Федерико Вальверде и Бернарду Силву как основные варианты для игры справа в атаке.

В то же время в Реале не исключают повторного пересмотра ситуации во время зимнего трансферного окна. В январе руководство клуба снова оценит прогресс футболиста, его роль в команде и количество полученной игровой практики.

Подобная оценка уже проводилась в январе 2026 года. После этого Эндрик отправился в аренду в Лион, где получил возможность чаще выходить на поле и проявить себя в другом чемпионате.

Эндрик присоединился к Реалу из Палмейраса в июле 2024 года, только достигнув 18-летнего возраста. Сумма гарантированной части трансфера составила 35 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро мадридский клуб может выплатить в виде бонусов, предусмотренных соглашением.

Всего бразилец провел за Реал 40 матчей и забил семь голов. Во время аренды в Лионе во второй половине прошлого сезона Эндрик продемонстрировал значительно более высокую результативность. В 21 матче он оформил показатель 8+8 по системе гол+пас.

Летом нападающий также сыграл четыре матча за национальную сборную Бразилии на чемпионате мира 2026. Бразильцы дошли до 1/8 финала турнира, однако Эндрик не отметился результативными действиями.