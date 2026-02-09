Павел Василенко

Бенфика заняла жесткую позицию относительно будущего Анатолия Трубина и дала понять: отпускать украинского голкипера клуб не планирует. Чтобы охладить интерес потенциальных покупателей, лиссабонцы установили на вратаря фактически заградительный ценник.

Как сообщает Glorioso 1904, после яркого выступления Трубина в Лиге чемпионов, в частности в матче против мадридского Реала (4:2), украинец оказался в центре внимания европейских клубов. Его уверенная игра и ключевые сейвы привели к стремительному росту интереса, а вместе с этим – и трансферной стоимости.

В Бенфике уже определили сумму, с которой готовы начинать любые переговоры. По информации источника, речь идет примерно о 50 миллионах евро – цифре, которую в Португалии считают почти недосягаемой для большинства клубов. Именно таким образом руководство стремится сохранить одного из ключевых игроков команды, которую ныне возглавляет Жозе Моуринью.

В то же время в клубе понимают, что удержать Трубина после его сильнейшего сезона может быть непросто. Учитывая нынешний уровень выступлений, все больше экспертов сходятся во мнении, что 24-летний вратарь уже готов к новому вызову в топ-чемпионате.

В текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 35 матчей, в которых пропустил 27 мячей и оформил 18 «сухих» игр. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а Transfermarkt в настоящее время оценивает украинца в 28 миллионов евро.