Моуринью недоволен деятельностью Фенербахче на трансферном рынке
Клуб не подписал нескольких игроков
около 2 часов назад
Жозе Моуринью/фото: Фенербахче
Главный тренер турецкого Фенербахче Жозе Моуринью высказался о ситуации, когда клубу не удалось оформить переход украинского голкипера Реала Андрея Лунина и испанского хавбека ПСЖ Марко Асенсио.
Команда португальца не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов: в квалификации Фенербахче обыграл Фейенорд, но оказался слабее Бенфики.
«Я не думаю, что были приложены дополнительные усилия для получения этих трансферов. Если бы Лига чемпионов была главной целью нашего клуба, думаю, что-то произошло бы с новыми приобретениями до матчей с Фейеноордом и Бенфикой», – цитирует Моуриньо El Desmarque.
