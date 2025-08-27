Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью заинтересован в усилении вратарской линии и рассматривает возможность трансфера украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского Реала. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, португальский наставник недоволен игрой Доминика Ливаковича. Хорватский вратарь может покинуть Турцию и перебраться в Ноттингем Форест на правах аренды.

Руководство Фенербахче уже направило официальный запрос в Реал, чтобы узнать условия возможного перехода Лунина. В то же время интерес к украинцу проявляет и Галатасарай, однако этот вариант клуб не считает приоритетным.

В прошлом сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей за мадридцев, пропустил 19 мячей и шесть раз сохранил свои ворота неприкосновенными.

Также, Андрей Лунин отреагировал на возможный переход в Фенербахче.