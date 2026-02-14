Павел Василенко

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался о победе своей команды над Санта-Кларой в Примейра-лиге (2:1) и отдельно упомянул о результативной ошибке украинского вратаря «орлов» Анатолия Трубина.

«Три очень важные очка. Победить было чрезвычайно важно. Мы сделали это полностью заслуженно. Игра могла сложиться иначе, были моменты, которые могли изменить ход матча, но... У Трубина случилось то досадное, что вернуло интригу в игру. Санта-Клара всегда была мотивированной, работала, старалась не пропускать и дотянуть до финальных минут, где иногда можно зацепиться за очки вопреки логике игры. Но мы хорошо защищались, преимущественно держа мяч на половине поля соперника», – цитирует португальца издание A Bola.

Бенфика набрала 52 балла и занимает третью строчку в турнирной таблице португальской Примейра-лиги. Отставание от лидера чемпионской гонки Порту, который захватил первую позицию, составляет четыре очка, но «драконы» имеют игру в запасе.

В следующем туре команда Жозе Моуринью дома примет АФС. Поединок в столице Португалии запланирован на 21 февраля, начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Трубин в текущем сезоне провел за Бенфику 36 поединков во всех официальных турнирах: 28 пропущенных мячей, 18 матчей «всухую» и один забитый гол.