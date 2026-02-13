Бенфика на классе смогла победить Санта-Клару.
Приблизившись к конкурентам
около 2 часов назад
Фото - ФК Бенфика
«Бенфика» в стартовом матче 22 тура Примейра-лиги отправилась на Азорские острова к «Санта-Кларе». Матч завершился со счетом 2:1.
За гостей забивали Павлидис, Паулу Виктор в свои ворота.
На 47-й минуте Пасьенсия забил гол престижа для островитян.
Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отыграл весь матч, а его одноклубник Георгий Судаков провел на поле заключительные 10 минут.
Примейра-лига. 22 тур
Санта-Клара – Бенфика – 1:2
Голы: Пасьенсия, 47 – Павлидис, 16, Паулу Виктор, 38 (автогол)
Поделиться