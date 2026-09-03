Новичок киевского Динамо Кеассе Ба пообщался с пресс-службой клуба и поделился впечатлениями от первых часов в новой команде. Ивуарийский вингер признался, что очень рад присоединиться к одному из самых титулованных клубов Украины и начать новый этап своей карьеры.

Очень рад присоединиться к клубу! Чувствую сейчас много положительных эмоций. Благодарен всем, кто помог сделать этот переход реальностью.

Решение о переходе далось непросто. Но Динамо - титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому сделал свой выбор в его пользу.

У меня уже есть немало опыта на взрослом уровне. Моя скорость может стать настоящей угрозой для соперников.

Что бы сказал болельщикам? Приходите на трибуны и поддерживайте команду, а мы приложим все усилия ради побед.