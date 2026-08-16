Сергей Разумовский

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку Челси на товарищеский матч против Реал Сосьедада. Лондонская команда провела контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону, однако украинский футболист не принял участия во встрече.

Отсутствие Мудрика в заявке может свидетельствовать о том, что его будущее в Челси остается неопределенным. В последнее время все чаще появляется информация о возможном переходе вингера в другой клуб на правах аренды.

Для Мудрика аренда могла бы стать возможностью получить стабильную игровую практику и вернуться к регулярным выступлениям. В составе Челси конкуренция на флангах атаки остается высокой, поэтому украинец рискует и дальше проводить значительную часть матчей вне стартового состава или даже вне заявки.

Несмотря на отсутствие украинца, Челси одержал победу в контрольном матче против Реал Сосьедада. Лондонцы выиграли со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте. Роджерс воспользовался возможностью у ворот баскской команды и вывел Челси вперед.

Реал Сосьедад сумел отыграться перед перерывом. В конце первого тайма Арамбуру отличился голом и сравнял счет. Однако после возобновления игры Челси вновь перехватил инициативу.

На 47-й минуте Жоау Педро во второй раз вывел лондонский клуб вперед. Во втором тайме бразильский нападающий забил еще один гол, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.

Товарищеский матч

Челси – Реал Сосьедад 3:1

Голы: Роджерс, 11, Жоау Педро, 47, 77 – Арамбуру, 45