Павел Василенко

В ближайшие недели может определиться дальнейшая судьба украинского вингера Челси Михаила Мудрика, который обжалует четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации журналиста Лиама Твоми, дело находится на финальной стадии рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS), который примет окончательное решение без возможности дальнейшего обжалования.

Ожидается, что уже в течение двух-трех недель станет известно, будет ли украинец полностью оправдан, сократят ли наказание или оставят в силе четырехлетнюю дисквалификацию.

Пока идет юридический процесс, 25-летний футболист поддерживает форму индивидуальными тренировками и остается вне официальных матчей Челси.

В последний раз Мудрик выходил на поле в составе лондонского клуба в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а затем вынесли решение о четырехлетней дисквалификации, которую он сейчас пытается отменить через CAS.