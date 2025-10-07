Павел Василенко

Барселона продолжает ожидать новой проверки муниципалитетом состояния «Камп Ноу», после которой будет официально выдана лицензия на повторное открытие стадиона, на которую ждали более двух месяцев, утверждает Mundo Deportivo.

Идея заключается в том, чтобы объект мог вместить 27 000 болельщиков на двух трибунах, которые на этом этапе считаются завершенными. Однако, добавляет издание, это вынудило полностью остановить работы на стадионе, что может привести к дальнейшим задержкам в следующих этапах общей реконструкции стадиона и еще больше отсрочить окончательное завершение проекта.

Однако, Барселона не выполнила это требование муниципалитета и продолжает активно работать над устранением всех проблемных моментов и выполнением всех рекомендаций, полученных от Муниципального совета и пожарной службы города, продолжая надеяться, что получит необходимую лицензию, чтобы иметь возможность вернуться на «Камп Ноу» сразу после перерыва на матч с Жироной, который запланирован на 18 октября.

Каталонцы уже объявили, что матч Лиги чемпионов с Олимпиакосом, который состоится 21 числа того же месяца, пройдет на «Монжуике», но есть надежда, что все будет хорошо и для матча с Айнтрахтом, который пройдет на стадионе клуба.