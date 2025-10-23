Игрок сборной Германии Джамал Мусиала впервые тренировался на поле после получения серьезной травмы.

Атакующий полузащитник мюнхенской Баварии сломал малую берцовую кость левой стопы в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ в США в июле.

«Было замечательно вернуться на поле после долгого перерыва. Я сделал первый шаг к возвращению, после завершения тренировки не чувствовал никакой боли в ноге.

Теперь мне нужно поработать над движением и скоростью. Потом я начну тренироваться с мячом, дриблингом и бросками», – цитирует футболиста агентство DPA.