Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную сборную Аргентины. Легендарный нападающий сообщил об этом в обращении, опубликованном на своей странице в Instagram.

Футболист отметил, что окончательному решению предшествовали долгие раздумья. После финального матча чемпионата мира-2026 и всего времени, которое прошло с тех пор, Месси неоднократно оценивал собственное состояние, будущие перспективы и возможность продолжения карьеры на международном уровне.

После времени, прошедшего с финала, много обдумав, хочу сообщить всем, что завершаю выступления за национальную сборную…

Это было решение, которое причиняет и по сей день причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время. Клянусь, я всегда отдавал все — не только в последние годы, когда мы выиграли все, но и раньше. Я всегда боролся и выкладывался за эту футболку, чтобы приносить вам радость и помогать вам гордиться тем, что вы аргентинцы, благодаря футболу.

Осталось совсем немного, и определенные этапы подходят к концу. Этот этап причиняет мне особую боль. Я люблю, любил и всегда буду любить быть в национальной сборной. Я опустошен и больше не могу ничего отдать. К тому же позади подрастают очень талантливые ребята, которые заслуживают места.

Спасибо за всю вашу любовь на протяжении этих 20 лет. Я очень буду скучать по тому, как слышал вас изнутри. Теперь я буду одним из вас — всегда буду поддерживать и болеть за команду снаружи: в хорошие времена и, тем более, в сложные.

Спасибо моей семье за то, что всегда была рядом и сопровождала меня в этом прекрасном, но нелегком путешествии. Спасибо каждому тренеру, партнеру по команде и руководителю, с которыми мне довелось работать. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты.

Я ухожу с спокойствием и гордостью за то, что вместе с партнерами подарили вам моменты, о которых можно было только мечтать. Это был безумие — пережить все это вместе с вами. Я вас люблю! Спасибо Богу за то, что сделал меня аргентинцем. Вперед, Аргентина!

*Эти слова я написал 21 июля — через два дня после финала. А сегодня, после того, что случилось с моим отцом, я еще больше уверен в своем решении.