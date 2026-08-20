Денис Седашов

Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился забитым голом за Интер Майами, однако его команда не смогла удержать победу в матче МЛС против Филадельфии Юнион. Поединок завершился ничьей — 2:2.

Этот гол стал особенным для 39-летнего форварда — Месси впервые забил за Интер Майами после выступлений на ЧМ-2026 и трагической утраты отца Хорхе.

Кроме аргентинца, в составе гостей отличился Даниэль Пинтер, а Луис Суарес отдал результативную передачу. За Филадельфию Юнион мячи забивали Индиана Васильев и Нил Пьерр.

МЛС

Филадельфия Юнион — Интер Майами — 2:2

Голы: Васильев, 11, Пьерр, 58 – Пинтер, 21, Месси, 26

В итоге Филадельфия Юнион прервала свою четырёхматчевую победную серию, тогда как Интер Майами продолжил безвыигрышную серию в МЛС до трёх матчей подряд.

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