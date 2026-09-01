Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отреагировал на разгромное поражение команды от Буковины в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги. Столичный клуб уступил черновицкому сопернику со счетом 0:3.

Лидер киевлян опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды. Ярмоленко признал, что футболисты не продемонстрировали необходимые характер, самоотдачу и уровень игры.

Хочу попросить прощения у наших болельщиков. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру. Я понимаю ваше разочарование, ваш гнев и боль от такого результата.

Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна для нас была эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите.