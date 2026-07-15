Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании бельгийского полузащитника Юри Тилеманса. Футболист перешел в состав манкунианцев после выступлений за Астон Виллу, где он провел предыдущий этап своей карьеры в английской Премьер-лиге.

There's something about that no.1️⃣8️⃣ shirt ✨ pic.twitter.com/ntHYBw5NLa — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

Контракт 29-летнего хавбека с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2031 года. Таким образом, клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение, рассчитывая на его опыт, стабильность и способность усилить центральную линию команды на несколько следующих сезонов.

Финансовые условия трансфера официально не разглашаются. В то же время ранее в медиа появлялась информация, что Манчестер Юнайтед планировал воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте Тилеманса с Астон Виллой. Сообщалось, что сумма этой опции составляла 35 миллионов фунтов стерлингов, что примерно соответствует 41 миллиону евро.

В Манчестер Юнайтед высоко оценили переход бельгийского футболиста. Спортивный директор клуба Джейсон Вилкокс отметил, что в течение последних семи лет Тилеманс стабильно принадлежал к числу самых заметных центральных полузащитников Премьер-лиги. По словам функционера, бельгиец обладает необходимым набором технических качеств, а также амбициями и правильным менталитетом, которые помогут ему добиться успеха на Олд Траффорд.

Вилкокс также подчеркнул, что одной из главных преимуществ Тилеманса является его стабильность. В клубе ожидают, что новичок добавит команде больше хладнокровия в центре поля, креативности при развитии атак и лидерских качеств как на поле, так и в раздевалке. В Манчестер Юнайтед считают, что опыт бельгийца станет важным фактором в процессе построения команды, которая сможет бороться за самые престижные трофеи.

Тилеманс присоединился к Астон Вилле летом 2023 года. Тогда он перешел в бирмингемский клуб на правах свободного агента после завершения выступлений за Лестер. В составе Лестера бельгиец приобрел значительный опыт в английском футболе и закрепил за собой репутацию качественного полузащитника, способного эффективно действовать как в позиционных атаках, так и в переходных фазах игры.

В прошлом сезоне Тилеманс провел за Астон Виллу 35 матчей во всех турнирах. В этих поединках он забил два гола и отдал семь результативных передач.

С национальной сборной Бельгии Тилеманс дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2026.